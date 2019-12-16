У Рахунковій палаті заявили про ризик недовиконання річних доходів бюджету

План надходжень до загального фонду держбюджету за 11 місяців 2019 року недовиконано на 5,3%, однак існує значний ризик його недовиконання і за підсумками року.

Про це повідомила пресслужба Рахункової палати з посиланням на очільника відомства Валерія Пацкана.

«Навіть із урахуванням зменшення визначеного у розписі планового показника на 9,8 млрд грн недонадходження доходів загального фонду державного бюджету (за січень-листопад 2019 року - ред.) становили 51 млрд гривень. За 11 місяців минулого року доходи також не були виконані. Але сума становила 11,3 млрд гривень», – підкреслив Пацкан.

Загалом, за його словами, за вказаний період план надходжень загального фонду державного бюджету не виконано на 5,3%.

Зокрема, за січень-листопад 2019 року не виконано на 36,6 млрд грн (12,4%) план надходження ПДВ із ввезених на митну територію України товарів; на 15,8 млрд грн (22,5%) – акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів.

«За оцінкою Рахункової палати, є значний ризик, що план доходів державного бюджету за підсумками року виконано не буде», – наголосив Пацкан.

Водночас, за інформацією Рахункової палати, план видатків загального фонду державного бюджету у січні–листопаді не виконаний на 69,6 млрд грн (7,7%). При цьому, вважає Пацкан, за більшістю бюджетних програм видатки менші, ніж планувалося, через низьку виконавську дисципліну учасників бюджетного процесу.

Наразі, за рахунок зміцнення гривні на 8,7 млрд грн (7,1%), менші плану видатки на обслуговування державного боргу.

Через усталену практику тривалого визначення та погодження МОЗ потреби у закупівлях медикаментів і лікарських засобів та перерахування коштів спеціалізованим організаціям на 4 млрд грн (28,8%) менші видатки на медикаменти і перев’язувальні матеріали.

За 11 місяців цього року на 10 млрд грн (4,3%) менші видатки на трансферти органам державного управління інших рівнів.

Голова Рахункової палати зауважив, що місцевим бюджетам для надання пільг та житлових субсидій у січні–листопаді з державного бюджету надано субвенцію у сумі 21,5 млрд грн (99,8%) від плану. Однак станом на 1 листопада у 23 областях і Києві за наданими пільгами та житловими субсидіями є прострочена кредиторська заборгованість у сумі 187,6 млн гривень, тобто "фактична потреба з таких видатків за рахунок субвенції не забезпечена у повному обсязі".

У січні–листопаді цього року фінансування загального фонду державного бюджету здійснювалося насамперед за рахунок державних запозичень, які становили 384,2 млрд грн. Це більше плану на 0,6 млрд грн, або 0,2%. При цьому план надходжень від приватизації державного майна не виконано на 14,9 млрд грн, або 96,6%.