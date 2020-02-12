В Україні готуються до переходу на стимулююче регулювання для обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, готує нормативну базу для переходу на стимулююче регулювання для обленерго.

Про це на брифінгу повідомив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стимулююче регулювання для обленерго - річ неминуча. Ми маємо як країна до цього прийти. Я мрію, що ми це зробимо у наступному році, відійдемо від системи "затрати +" і перейдемо до стимулюючого регулювання. Вже скоро, протягом місяця, ми будемо презентувати наш підхід", - сказав Тарасюк.

За його словами, введення стимулюючого регулювання призведе до підвищення тарифу обленерго, однак дасть можливість залучати інвестиції.

"У нас зношені мережі, їх потрібно оновлювати. У нас підхід, що на нову базу (активи - ред.) ставка дохідності має бути реальною та вигідною для залучення інвестицій. Вкладайте - і от вам 15-17%, дійсно велика ставка. На стару базу має бути мінімальна ставка, але вона також дає дохідність", - додав Тарасюк.

Він розповів, що наразі НКРЕКП готує нормативні документи, які передбачають розділення ставок на стару та нову базу активів обленерго.

"Стосовно термінів - будемо вносити, пояснювати людям, розказувати, що це. Якщо вводити це одномоментно, зростання тарифу буде значним, адже буде велике зростання амортизації. Ми плануємо робити це м'яко, штучно обмежувати, розтягувати на кілька років зростання коштів у тарифі на амортизацію", - додав Тарасюк.

Як повідомлялось, стимулююче тарифоутворення – це система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній.

Таке регулювання передбачає, що обленерго гарантовано отримуватимуть прибуток, який залежатиме від загальної вартості активів. Вважається, що це стимулюватиме компанії вкладати кошти у модернізацію активів.

За попереднім підходом, і для старих, і для нових активів пропонувалася однакова ставка дохідності - 12,5%.