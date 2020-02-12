Новий керівник ОПЗ просить зменшити йому зарплату в 10 разів

Виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" Микола Синиця звернувся до Фонду державного майна і Наглядової ради підприємства з проханням - зменшити йому в 10 разів заробітну плату з урахуванням фінансового стану заводу.

Про це повідомляє пресслужба ОПЗ, що оприлюднила відповідного листа в.о. директора голові ФДМУ Дмитру Сенниченку та голові Наглядової ради ОПЗ Сергію Ігнатовському.

"Згідно з п. 5.1 контракту з виконуючим обов’язки голови правління - директора ПАТ ОПЗ від 05.02.2020 р. №769, за виконання обов’язків щодо управління Миколі Синиці встановлено заробітну плату у вигляді посадового окладу в розмірі 60 мінімальних посадових окладів працівників основної професії підприємства", - йдеться в документі.

Однак зазначає Синиця, "фінансовий стан підприємства не дозволяє на поточний час виплачувати мені заробітну плату, установлену контрактом. У зв’язку з цим прошу змінити пункт 5.1 зазначеного контракту та встановити мені заробітну плату на рівні заробітної плати попереднього виконуючого обов’язки голови правління - директора ПАТ ОПЗ".

Варто зауважити, що оклад попереднього в.о. директора підприємства Сергія Назаренка становив близько 60 тисяч гривень. А новопризначений в. о. голови правління Одеського припортового заводу Синиця, згідно з контрактом, мав отримувати зарплату в розмірі 630 тисяч гривень на місяць, виходячи з того, що посадовий оклад працівника ОПЗ складає 10 тисяч 500 гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого заступник голови ФДМУ Сергій Ігнатовський відвідав з робочим візитом ПАТ "Одеський припортовий завод", де представив стратегію розвитку заводу, а також нового в.о. голови правління підприємства Миколу Синицю.

Ігнатовський наголосив, що ОПЗ має стати одним із найбільших платників податків в області та отримати статус одного з промислових гігантів України. Наразі ФДМУ розробляє механізми реструктуризації боргу підприємства перед кредиторами для подальшого розрахунку.

ОПЗ 1 серпня 2019 року запустив виробничі потужності після майже півторарічного простою. Підприємство працює за давальницькою схемою з компанією "Агро Газ Трейдинг".

Фонд держмайна України у грудні 2019 року призначив заступника голови ФДМУ Сергія Ігнатовського головою наглядової ради ПАТ "Одеський припортовий завод". Державі належать 99,5667% акцій ОПЗ.

У газеті Фонду державного майна України "Відомості приватизації" 15 січня 2020 року оприлюднено перелік об’єктів великої приватизації на 2020 рік, серед яких "Одеський припортовий завод" і Центренерго.

Азербайджанська нафтова компанія SOCAR може взяти участь у приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ).

Фото: dumskaya.net