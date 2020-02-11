Кабмін оприлюднив зарплати урядовців за січень

Уряд опублікував інформацію про заробітні плати Прем'єр-міністра, міністрів та їх заступників.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“Уряд продовжує публікувати інформацію про доходи Прем'єр-міністра, міністрів та їх заступників”, - йдеться у повідомленні.

У документі вказано, що за січень 2020 року членам уряду виплачено заробітну плату без урахування премії. Зазначену премію погоджено та буде виплачено у лютому 2020 року. Без урахування рішення уряду від 05.02.20.

Зазначається, що в січні виплати нараховувалися за старими правилами. Але вже в лютому, відповідно до ухваленого 5 лютого урядом рішення, зарплати міністрам та іншим високопосадовцям нараховуватимуться з прив’язкою до середньої зарплати по Україні через встановлений коефіцієнт. При цьому, премії будуть не більше одного окладу та відповідно до оцінки діяльності за результатами кварталу.

«Справедливим буде прив’язати зарплати міністрів, заступників міністрів й інших високопосадовців до середньої зарплати по країні через коефіцієнт: Прем’єр-міністр та міністри — 5 середніх зарплат; заступники міністрів — 4,5. Максимальна премія — не більше, ніж один оклад», - зазначав на відповідному засіданні Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Так, у січні Прем’єр-міністру було фактично виплачено 33 782 грн. У лютому йому буде виплачено премію в розмірі 20 тис грн.

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в січні отримав 33 841 грн, віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров — 27 713 грн. Обидва віцепрем’єри отримають в лютому премії у розмірі 17 тис. грн.

Міністрові Кабінету міністрів Дмитру Дубілету за січень було виплачено 12 721 грн заробітної плати.

Заробітна плата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у січні склала 47 290 грн без урахування премії 30 тис. грн, яка йому буде виплачена в лютому. При цьому його заступники отримали вищі зарплати. Так, зокрема, перший заступник очільника МВС Сергій Яровий у січні отримав 78 889 грн, а Антон Геращенко — 77 278 грн.

Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованову в січні було виплачено 41 781 грн, у лютому йому виплатять 30 тис. грн премії. Один із його заступників — торговий представник України Тарас Качка у січні отримав 82 740 грн заробітної плати.

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель у січні отримав 15 942 грн без урахування премії 30 тис. грн, що буде виплачена в лютому.

Міністрові закордонних справ Вадиму Пристайку у січні виплачено 68 269 грн. У лютому йому виплатять 24 380 грн премії. Його заступник Сергій Кислиця отримав 130 172 грн.

У міністра освіти і науки Ганни Новосад розмір зарплати в січні склав 36 048 грн, премія, що буде виплачена в лютому — 32 тис. грн.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька отримала за другий місяць зими 37 724 грн. У лютому вона отримає премію в розмірі 9 142 грн.

Колишня міністр розвитку громад та територій Альона Бабак отримала за січень 32 731 грн.

Заробітна плата міністра соціальної політики України Юлії Соколовської у січні становила 40 048 грн, а в одного з її заступників Наталії Ненюченко — 103 605 грн. Юлії Соколовській у лютому також виплатять 24 381 грн премії.

Міністру фінансів Оксані Маркаровій минулого місяця виплатили 45 131 грн зарплати без урахування 30 тис. грн премії, яка буде виплачена в лютому.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій отримав 52 679 грн, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський — 43 853 грн. Бородянський у лютому отримає 40 тис. грн премії.

У міністра оборони Андрія Загороднюка заробітна плата за січень склала 18 644 грн, це менше, ніж отримали його заступники. Загороднюк в лютому отримає 30 тис. грн премії.

Міністр юстиції України Денис Малюська у січні отримав 16 068 грн (без урахування премії в розмірі 67 200 грн), а міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда - 18 888 грн (у лютому отримає 25 904 грн премії).