Кабмін ухвалив постанову про зарплати міністрам по-новому

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 5 лютого, ухвалив рішення про впорядкування виплати зарплат керівникам міністерств.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Прем'єр-міністра.

"Постанова затверджена на уряді", - зазначили у пресслужбі.

Раніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Тelegram, що "справедливим буде прив’язати зарплати міністрів, заступників міністрів й інших високопосадовців до середньої зарплати по країні". "Тобто, якщо в усіх зарплата зменшуватиметься, то у високопосадовців теж. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат", - написав Гончарук.

Він переконаний, що потрібно припиняти виплати по 200-400% премій — відтепер максимальна премія буде не більше ніж один оклад.

Гончарук додав, що уся інформація про зарплати керівництва Кабміну буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця.

"Також уряд звернеться до наглядової ради НАК "Нафтогаз України" з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії та розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення", - написав він.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 січня доручив КМУ підготувати нову концепцію зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні, а також врегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК "Нафтогаз України".