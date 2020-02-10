На Одеському припортовому представили нового керівника

10 лютого колективу ПАТ «Одеський припортовий завод» було представлено нового виконувача обов'язків голови правління підприємства Миколу Синицю.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

10 лютого заступник Голови Фонду державного майна України Сергій Ігнатовський відвідав з робочим візитом ПАТ «Одеський припортовий завод», де представив стратегію розвитку заводу, нового в.о. голови правління підприємства Миколу Синицю та провів зустріч з трудовим колективом", - ідеться в повідомленні.

Ігнатовський наголосив, що ОПЗ має стати одним із найбільших платників податків в області та отримати статус одного з промислових гігантів України. Наразі ФДМУ розробляє механізми реструктуризації боргу підприємства перед кредиторами для подальшого розрахунку.

Проблема заборгованостей не вплине на виробничий процес, акцентував Ігнатовський.

Ігнатовський нагадав, що тривалий час завод був об’єктом суперечок між різними фінансово-політичними групами, які періодично блокували його роботу. Мета Фонду державного майна – викорінення подібних практик та недопущення олігархічних груп до ресурсів та важелів управління ОПЗ.

Читайте також: Фонд держмайна провів ротацію в наглядовій раді ОПЗ

Заступник голови ФДМУ запевнив, що держава не допустить реалізації ризиків, пов’язаних із приватизацією підприємства.

«Існують побоювання, що після приватизації завод буде порізаний на металобрухт. Поспішаю розвіяти ці страхи – держава буде пильно стежити за дотриманням інвестиційного договору і здійснюватиме передбачені законами заходи у разі його порушення», - запевнив посадовець.

Для забезпечення максимально конкурентної приватизації ОПЗ на підприємстві працює інвестиційний радник, діяльність якого сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства та подальшому залученню інвесторів.

Як повідомлялося, ОПЗ 1 серпня 2019 року запустив виробничі потужності після майже півторарічного простою. Підприємство працює за давальницькою схемою з компанією «Агро Газ Трейдинг».

Фонд держмайна України у грудні 2019 року призначив заступника голови ФДМУ Сергія Ігнатовського головою наглядової ради ПАТ «Одеський припортовий завод». Державі належать 99,5667% акцій ОПЗ.

У газеті Фонду державного майна України "Відомості приватизації" 15 січня 2020 року оприлюднено перелік об’єктів великої приватизації на 2020 рік, серед яких - Одеський припортовий завод і Центренерго.

Азербайджанська нафтова компанія SOCAR може взяти участь у приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ).

Детективи НАБУ 29 січня затримали трьох осіб під час передачі хабаря голові Фонду держмайна в обмін на призначення на посаду директора ОПЗ “наперед визначеної особи”.

За даними слідства, підозрювані запропонували голові ФДМУ 5 млн дол. і планували давати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у 50 тис. дол. їх затримали.

Фото: ФДМУ