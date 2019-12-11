Фонд держмайна провів ротацію в наглядовій раді ОПЗ

Фонд державного майна України здійснив ротацію членів наглядової ради ПАТ "Одеський припортовий завод" і призначив заступника голови ФДМУ Сергія Ігнатовського головою наглядової ради ОПЗ.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Нова наглядова рада разом з менеджментом ОПЗ провела переговори з постачальником газу, у ході яких сторони досягли значно кращих умов для заводу за поточним контрактом. Контракт із постачальником газу забезпечить стабільну роботу містоутворюючого підприємства, що дозволить підвищити зацікавленість інвесторів міжнародних ринків. Безперервне функціонування заводу також забезпечує робочі місця та своєчасну заробітну плату працівникам", - зазначив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

У відомстві також уточнили, що за результатами перемовин прийнято рішення, що ПАТ "ОПЗ" самостійно продасть 5 тисяч тонн карбаміду, завдяки чому завод зможе отримати додаткові кошти на технічне переоснащення - не менше 3-5 мільйонів щомісяця.

Крім того, підвищено ціну на переробку за давальницьким контрактом.

Сенниченко також доручив наглядовій раді оголосити, не пізніше середини січня відкритий конкурс на постачальника газу для підприємства.

Він зазначив, що підготовка до приватизації ПАТ "ОПЗ" продовжується згідно з графіком.

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Як повідомлялося, 26 листопада перший заступник генерального директора ОПЗ Микола Щуріков повідомив на своїй сторінці у Facebook, що працівникам Одеського припортого заводу не відомо про зміну генерального директора підприємства, кого і на кого змінюють та якою нормою закону при цьому керуються у Фонді держмайна України.

Заводчани вважають, що необхідне проведення прозорого конкурсу з призначенням керівника ОПЗ.