Фонд держмайна відкликав голову наглядової ради ОПЗ

Фонд державного майна (ФДМУ) видав наказ, яким здійснено заміну трьох членів наглядової ради ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ).

Зокрема, відкликано повноваження голови наглядової ради ОПЗ Євгена Асташева та двох членів ради. Натомість наказом від 19 липня 2019 року ФДМУ надав повноваження трьом новим представникам ФДМУ в складі наглядової ради.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу перший заступник генерального директора ОПЗ Микола Щуріков.

"ФДМУ припинив повноваження голови наглядової ради ПАТ "Одеський припортовий завод" Євгена Асташева, що обіймав цю посаду з травня 2017 року, а також членів ради Олександра Візіра і Наталії Харіної. Замість них до складу ради введено трьох інших представників акціонера - Держави Україна в особі Фонду держмайна", - зазначив Щуріков.

За його словами, це, зокрема, заступник голови ФДМУ Віталій Герц, заступник директора департаменту забезпечення діяльності ФДМУ Андрій Сачівка та заступник директора департаменту внутрішнього аудиту так контролю Фонду Євген Босенко.

Нових членів наглядової ради введено в рамках статуту ПАТ "Одеський припортовий завод", додав перший заступник гендиректора, "на заводі їх знають, оскільки раніше вони вже були членами ради ОПЗ".