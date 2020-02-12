Гончарук про дозволи для автоперевізників: Кабмін не допустить відкату до старих схем

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд запровадив систему електронних дозволів на міжнародні перевезення, і це не всім перевізникам подобається.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду в середу, 12 лютого, коментуючи мітинг автоперевізників під Кабміном, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми запровадили електронну систему розподілу дозволів... Зараз принцип дуже простий. В тебе є машина - подав заявку, через певний проміжок часу, 5 днів, отримав дозвіл. Якщо ти організував нормальну роботу, в тебе все по-чесному, то доступ до ринку у всіх є. Тобто перевізник не повинен йти "на поклон" до якоїсь асоціації, ти можеш скористатись електронним інструментом. Очевидно, що це не всім подобається", - сказав Гончарук.

Він додав, що до запуску системи електронного розподілу таких дозволів їх розподіляли за "квотним принципом", і часто такий розподіл відбувався "за гроші, політичний вплив".

"Якщо хтось розраховує на те, що їм вдасться повернути сірі незрозумілі схеми розподілу, то можу одразу попередити - ми не підемо на жодні компроміси і поступки, не допустимо відкату до старих непрозорих схем", - наголосив Гончарук.

Він додав, що міністр інфраструктури складає перелік недоліків роботи системи е-дозволів, і в робочому порядку їх усунуть.

Крім того, глава уряду зауважив, що продовжуються переговори з Польщею щодо збільшення обсягів квот на перевезення, їх не вистачає, і проблема виникне в кінці року: "Міністр інфраструктури Владислав Криклій постійно веде перемовини з польськими колегами для того, щоб знайти аргументи і збільшити квоти. Але це питання переговорів".

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Як повідомляв Укрінформ, зранку 12 лютого під будівлею Кабінету міністрів України розпочався мітинг міжнародних вантажних автомобільних перевізників, які вимагають від уряду створити рівні умови отримання дозволів на міжнародні вантажні перевезення та вдосконалити е-систему бронювання цих дозволів.

У 2019 році Польща знизила до 160 тис. кількість дозволів для перевезень українських вантажів до Польщі або транзитом через Польщу. У 2018 році Польща видала Україні 260 тис. таких дозволів.

У листопаді 2019 року стало відомо, що Польща надасть додатково 10 тисяч дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2019 рік та ще 10 тисяч дозволів на 2020 рік, які можна буде використати до кінця 2019.

У січні 2020 року в Україні запрацювало е-бронювання дозволів на міжнародні вантажні превезення через Транспортний портал електронних послуг.

Через портал із 1 січня 2020 року можна зробити попереднє замовлення 60% всіх видів дозволів, 40% залишаються для оформлення та видачі за усним зверненням до Пункту видачі дозволів (ПВД).