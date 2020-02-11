Коболєв назвав дві умови відкриття ринку газу для населення

Ринок газу для населення може запрацювати, якщо виконати дві умови: дозволити громадянам змінювати постачальника незалежно від наявності боргів і заборонити облгазам відключати споживача протягом року після переходу.

Про це в інтерв'ю "Україна 24" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже важливо дозволити вільну зміну постачальника у категорії населення. Наразі, щоб змінити постачальника газу, споживач повинен витратити майже 100 днів. Більше того, це не означає, що це (питання - ред.) вирішиться успішно, адже є проблема різних спірних боргів - наприклад, нарахування температурного коефіцієнта", - сказав Коболєв.

На його думку, доцільно дозволити споживачам з категорії населення змінювати постачальника незалежно від наявності боргів.

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"Суперечка щодо коефіцієнтів триватиме ще рік-два-три, і газопостачальні компанії зацікавлені її довго підтримувати", - зазначив Коболєв.

Також, вважає Коболєв, варто заборонити облгазам відключати споживачів протягом року після зміни постачальника, щоб не дати їм шантажувати споживачів.

"Це треба заборонити і дозволити вільний перехід. Це створить конкурентний ринок газу", - додав Коболєв.

Як повідомлялося, з 1 травня 2020 року в НАК "Нафтогаз України" чекають на остаточне відкриття газового ринку для населення і на конкуренцію на ньому незалежних постачальників. З 1 травня також скасовуються спецобов’язки Нафтогазу щодо постачання газу газзбутам.