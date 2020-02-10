У Нафтогазі прогнозують істотне падіння ціни на газ

Середньозважена річна ціна на газ може становити $150 за 1 тис. кубометрів.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова правління НАК Андрій Коболєв.

"Не хочу зараз розкривати ціну на імпорті, ми порадуємо споживачів, коли переглянемо ціну на лютий. Влітку ми прогнозуємо істотне падіння ціни", - сказав Коболєв.

При цьому середньозважена річна ціна може становити близько 150 доларів за тисячу кубометрів.

"Старе родовище, в якому бурять свердловини за значну суму грошей, наприклад, 10 мільйонів доларів, просто себе не окупить. І ми готові показати це на цифрах. Тому що така свердловина просто прискорює відбір газу зі старого об'єкта, потрібні нові об'єкти", - написав Коболєв.

За його словами, НАК уже отримав два листи від приватних виробників, які співпрацюють з Нафтогазом у спільних проєктах. Виробники заявляють, що хочуть закривати розпочате видобування.

"З такою ціною на газ себе можуть окуповувати нові об'єкти. У нас зараз є в процесі кілька нових об'єктів. Якщо вони дадуть тиск і об'єм, який ми очікуємо, – так, там можна нарощувати (видобування -ред.)", - додав Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, споживачі у січні 2020 року заплатять за газ 5580 гривень за 1 тис. кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у минулому році. У зв’язку з цим, урядом було прийняте рішення відмовитися від гарантованої ціни на газ (6600 гривень за 1 тис. кубометрів з ПДВ без транспортування).

Вартість газу визначатиметься щомісячно та залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу газу на нідерландському газовому хабі ТТF.