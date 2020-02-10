Коболєв припускає, що Нафтогаз можуть приватизувати

Після анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" може бути приватизований.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав голова правління НАК Андрій Коболєв.

"Після анбандлінгу нічого не заважає Нафтогаз приватизувати, він коштує масу грошей... Частково, повністю, як виберуть. І закінчиться дискусія про зарплати в Нафтогазі... Якщо держава хоче зберегти донора бюджету, зняти дискусію про зарплати, поліпшити корпоративне управління, щоб, можливо, отримати ще більше грошей, і одноразово отримати істотну суму від цієї компанії – є дуже простий спосіб", - сказав Коболєв.

На його думку, для початку на біржу може бути виставлений міноритарний пакет акцій Нафтогазу.

"Якщо результат сподобається, продати і все інше. "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки. Всі монопольні функції з компанії вийшли. Ризиків для енергетичної безпеки країни при нормальному регулюванні ми вже не бачимо. Зробіть крок, і закрийте дискусії", - додав Коболєв.