Зеленський і Гончарук оголосили війну “тендерним тролям”

Президент України Володимир Зеленський закликав компанії, які братимуть участь у тендерних процедурах щодо будівництва доріг, працювати чесно, без відкатів, із законним працевлаштуванням робітників.

Про це він заявив під час стратегічної зустрічі в Укравтодорі на тему: "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хотів би ще звернути увагу з приводу компаній, які будуть брати участь в тендерах... Ми готові робити все - ми з урядом, я особисто - залучати інші кошти, знаходити гроші, щоб будувати в рази більше доріг, щоб ця прогресія зростала щороку. Нам потрібна ваша допомога. Перше - це чесність, друге - ніяких відкатів, і третє - сплачуйте податок, правдиво працевлаштуйте людей. Не треба ніяких тіньових робити речей”, - закликав Зеленський.

У свою чергу Прем’єр-міністр Олексій Гончарук висловив сподівання, що проблеми, які виникають під час проведення тендерних процедур, будуть вирішені.

“Є дійсно проблема з “тендерними тролями”, тобто це люди, які свідомо досі використовували систему, усі ці дрібниці бюрократичні для того, щоб блокувати, шантажувати, потім вони приходять до людей і вимагають з них хабаря для того, щоб просто зняти свої юридичні вимоги. Я думаю, що ми також подолаємо ці виклики”, - запевнив глава уряду.

Як повідомлялося, 1 березня в Україні має розпочатися ремонт та будівництво доріг. Планується побудувати 4 тисяч доріг державного значення та 2,5 тисячі доріг місцевого значення.