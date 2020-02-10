Мита на імпорт з Росії дизпалива не вирішать проблем української нафтопереробки - експерт

Введення мит на імпорт дизельного палива і зріджений газ російського виробництва викличе зростання цін, послабить конкуренцію на ринку і не вирішить проблем українських нафтопереробних підприємств.

Про це Укрінформу заявили експерти "Консалтингової групи А-95", коментуючи скаргу українських виробників нафтопродуктів в особі ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Укрнафта» і АТ «Укргазвидобування» до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ).

«З урахуванням високої імпортозалежності в Україні вибудовано єдино правильну систему постачання нафтопродуктів: ринок максимально відкритий, забезпечена підвищена конкуренція між зовнішніми і внутрішніми постачальниками, і це гарантує оптимальну ціну. Запропоноване введення мит зруйнує цю конструкцію, призведе до зростання цін і підвищить ризики збоїв у забезпеченні паливом», - вважає Сергій Куюн, директор «Консалтингової групи А-95».

Найбільш критичні наслідки мит відчує ринок дизельного палива, на який припадає 70% в кошику моторних палив. Експерти прогнозують, що в разі введення запропонованого мита в розмірі 8,46% імпорт з Росії повністю припиниться, що призведе до збільшення тиску на решту джерел поставок, у першу чергу на Білорусь, частка якої зросте з нинішніх 35% до 60% ринку.

В "А-95" спростували заяви про демпінг з боку постачальників нафтопродуктів.

"Це не відповідає дійсності. Імпортні нафтопродукти, включаючи російські, продаються в Україну з преміями до світових котирувань. Так, на 2020 рік українські компанії уклали контракти на російське дизельне паливо з премією до європейських котирувань до $35/т, на скраплений газ - до $22/т. Це викликано тим, що Україна залишається імпортозалежною країною: у 2019 році імпорт дизпалива склав 88% у національному балансі, скрапленого газу - 78,5%", - прокоментували експерти.

При цьому можливості українських виробників обмежені дворазовим збільшенням переробки, що в кращому випадку дозволить збільшити ринкову вагу з 12% до 25%.

Експерти підкреслюють, що введення мит на російський скраплений газ аж до 25% від вартості не матиме для ринку ніяких наслідків, крім пропорційного зростання. Система поставок залишиться колишньою через відсутність альтернативи російському імпорту.

За оцінками «А-95», тільки на першому етапі введення мит зростання цін на дизпаливо складе мінімум 1,1 грн/л, на скраплений газ - 0,55 грн/л, що в національному масштабі означатиме збільшення витрат споживачів на 11 млрд грн на рік.

Вплив мит на зростання цін було продемонстровано у 2019 році, коли спецмито на трубопровідні поставки російського дизпалива викликало подорожчання контрактів на 2020 рік на імпортне і українське ДП на 10$/т.

Основний удар припаде на агропромисловий комплекс, для якого збільшаться витрати на паливо слідом за різким зростанням цін на мінеральні добрива, що було викликано введенням у 2018 році загороджувальних мит на російські добрива.

«Для підвищення ефективності власникам підприємств - групі «Приват» і НАК «Нафтогаз України» - необхідно активніше інвестувати у збільшення глибини переробки. Паралельно уряду і нафтопереробникам потрібно знайти більш гнучкі методи підтримки галузі без додаткового навантаження на ослаблену українську економіку», - заявили в «Консалтинговій групі А-95».

Як повідомлялося, компанії «Укртатнафта», «Укрнафта» і «Укргазвидобування» звернулися до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі у другій половині січня 2020 року. У скарзі вони просять провести антисубсідійне розслідування і ввести мита на російське дизельне паливо і скраплений газ у розмірі 8,46% з підвищенням протягом п'яти років до 25,4%. Основним доводом виробників є демпінг з боку російських експортерів.