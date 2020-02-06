Укроборонпром уперше відвідали військові високопосадовці Саудівської Аравії

Делегація високопоставлених військових Королівства Саудівської Аравії на чолі з помічником міністра оборони КСА Мухамедом Бін Аль Аіш (Mohammed Bin Abdullah Al-Ais) 5-6 лютого відвідала державний концерн "Укроборонпром".

Про це повідомляє пресслужба концерну.

“5 лютого Концерн відвідав Його Високоповажність Мухамед Бін Аль Аіш, який обіймає посаду assistant minister for defense (аналог посади заступника міністра оборони України) та є одним з найбільш високоповажних військових Королівства... Цей візит є найвищим за рівнем візитом Міністерства оборони КСА до України за всю історію взаємовідносин у військово-технічній сфері”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, 6 лютого делегація у складі військового аташе, генералів, офіцерів та співробітників Офісу військового радника й Міністерства оборони Саудівської Аравії відвідали аеропорт ДП "Антонов" у Гостомелі, де відбулася демонстрація авіабудівних можливостей заводу, зокрема, літаків "Руслан" та "Мрія".

Також гостям продемонстрували іншу військову техніку підприємств державного Концерну, яку привезли спеціально для презентації.