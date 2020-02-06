Укроборонпром запропонує Індії інноваційні проекти

У рамках участі у міжнародній оборонній виставці DefExpo-2020, яка відбувається у м. Лакхнау, Республіка Індія, представники ДК "Укроборонпром" проведуть переговори з Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил Індії.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

“ДК "Укроборонпром" розпочав участь у міжнародній оборонній виставці DefExpo-2020. Пріоритетом для української делегації є досягнення домовленостей про збільшення частки довгострокових інноваційних проєктів у військово-технічній співпраці України та Індії”, - йдеться в повідомленні.

Українська делегація на чолі з гендиректором Концерну Айварасом Абрамавичусом має на меті знайти спільне з індійською стороною рішення про покращення обміну інформацією між банківськими та фінансовими установами обох країн, що має пришвидшити виконання вже укладених контрактів

Як зазначається, в ході виставки заплановані переговори з Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил Індії, найбільшими державними та приватними оборонними корпораціями.

За словами Абрамавичуса, на сьогодні Україна має в роботі багато контрактів з Індією вартістю лише 50–100 млн дол. США в рік. Разом з тим, підприємства Укроборонпрому прагнуть розшири співробітництво і не лише здійснювати ремонт агрегатів та військової техніки, а й модернізувати їх.

“За останні 6 років підприємства Укроборонпрому розробили унікальні рішення для осучаснення радянської військової техніки, яка стоїть на озброєнні в Індії. Ці рішення перевірені в умовах війни та взяті на озброєння української армії, є інноваційними та надають військовій техніці якісно нових характеристик. Це стосується перш за все бронетехніки, систем ППО, авіації. Саме такі рішення ми пропонуватимемо Індійській стороні", – наголосив Абромавичус.

У пресслужбі концерну повідомили, що українська делегація на DefExpo-2020 представлена підприємствами: ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", ДП "Антонов", ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД", ДП "Красилівський агрегатний завод", ДП "НВКГ "Зоря-Машпроект", ДП "Ізюмський приладобудівний завод", ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", ДАХК "Артем".

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Міжнародна оборонна виставка DefExpo проводиться в Індії з 2000-го року кожні два роки за підтримки Міністерства оборони Індії, вона є однією із найбільших оборонних виставок у Південній та Південно-Східній Азії. На виставці свої проєкти представляють провідні світові компанії зі сфери оборонної промисловості, зокрема, оборонні гіганти зі США, Франції, Ізраїлю.