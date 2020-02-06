НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 35 банків

Національний банк України за 2019 рік направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 35 банків та 2 небанківських фінансових установ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Станом на 31 грудня 2019 року до правоохоронних органів надіслано за результатами: перевірок з питань фінансового моніторингу - 24 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму близько 29,2 млрд грн, 98,0 млн доларів США. Валютного нагляду - 18 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 млрд грн, 1,12 млрд доларів США, 51,1 млн євро, 69,6 млн російських рублів, 48 млн злотих", - йдеться в повідомленні НБУ.

Також упродовж 2019 року надіслано чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України, а також на підставі статті 9 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» - один лист до Служби безпеки України. Здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.

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Як повідомлялося, за 2018 рік Національний банк направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ.