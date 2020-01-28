НБУ торік 155 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів

Національний банк України у 2019 році 155 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора. "Упродовж 2019 року Національний банк надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 155 разів", - йдеться в повідомленні. Читайте також: НБУ оскаржив скасування штрафу, накладеного на МТБ Банк Зокрема, за ініціативою: Генеральної прокуратури - 62 рази, Національної поліції України – 28 разів, Служби безпеки України – 19 разів, Національного антикорупційного бюро України – 18 разів, Державної фіскальної служби України – 16 разів, Державного бюро розслідування – 12 разів. Загалом за 2016-2018 роки НБУ надавав правоохоронцям доступ до інформації 453 рази.