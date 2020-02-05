Україна і США ведуть діалог щодо контролю за торгівлею стратегічними технологіями

Україна і США розпочали діалог високого рівня щодо контролю за торгівлею стратегічними технологіями, який є важливим для національної безпеки обох країн.

Про це заявила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у виступі на Американо-українському діалозі щодо контролю за торгівлею стратегічними технологіями та товарами.

"Мені приємно відкрити цей діалог високого рівня, який є важливим для національної безпеки обох наших країн... Контроль за торгівлею стратегічними технологіями та товарами має дві мети: захист національної безпеки та сприяння законній торгівлі. Ми бачимо, яке значення має експортний контроль для безпеки. Продовжуються спроби певних держав отримати новітні ракетні, ядерні, військові та інші технології. Подальше поширення ракетних технологій серед недержавних суб’єктів, готових застосовувати їх в Іраку, Ємені й інших країнах світу. І безперервні зусилля Росії ухилитися від санкцій і здобути українську військову техніку", - сказала Квін.

Вона додала, що не можна також забувати про роль контролю за торгівлею стратегічними технологіями та товарами.

"В обох наших країнах є блискучі вчені, інженери та підприємці, які щодня розробляють нові технології та генерують нові ідеї. Контроль за торгівлею стратегічними товарами допомагає гарантувати безпечну торгівлю цими технологіями. Але він також допомагає гарантувати, що Україна отримує прибуток від українських технологій та українських ноу-хау", - зазначила дипломат.

У цьому контексті Квін звернула увагу на те, що запровадження процесу аналізу інвестицій, заснованого на національній безпеці, також захищатиме українську інтелектуальну власність. "Це сприятиме збільшенню інвестицій, оскільки інвестори матимуть впевненість у здатності України контролювати стратегічно важливі технології", - переконана Тимчасова повірена у справах США в Україні.

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Вона відзначила, що уряд України прагне розширити глобальну роль оборонної та аерокосмічної галузей України, а українська влада розпочала "разючу кількість" реформ для зміцнення своєї економіки та демократії.

"Але дуже важливо, щоб також розширювався контроль за торгівлею стратегічно важливими технологіями та товарами. Державні та приватні підприємства повинні бути готові й здатні виконувати свою роль у системі контролю України за торгівлею стратегічними товарами та технологіями, а агенції, що здійснюють ключові функції підтримки такого контролю, потребують належних повноважень та ресурсів", - підкреслила дипломат.