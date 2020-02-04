Рада розблокувала підписання закону про єдиний рахунок для сплати податків і ЄСВ

Верховна Рада відхилила проєкт постанови 1049-П "Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому як закон проєкту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (реєстр. № 1049 від 29 серпня 2019 року)".

Проєкт постанови підтримали 145 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таким чином, Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (1049) може бути підписаний Головою Верховної Ради і переданий на підпис Президентові.

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Як повідомляв Укрінформ, Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" був ухвалений 4 жовтня і є пов'язаним із Законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Вони запроваджують єдиний рахунок для сплати податків та єдиного соціального внеску.

Закони передбачають запровадження системи сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового), єдиного соціального внеску через Електронний кабінет платника податків на єдиний рахунок, який буде відкрито для платника за його згодою (бажанням) на центральному рівні Державної казначейської служби.

Під час ухвалення законопроєкту №1049 про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у другому читанні було враховано поправки, які підвищують обов’язкову націнку дистриб’юторів, оптовиків та роздрібників на цигарки і тим самим змушують виробників підняти ціни на сигарети.