В Україні планують розширити пільги щодо сплати ЄСВ

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2166 "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників)".

Законопроєкт підтримали 366 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Головною метою законопроєкту є удосконалення норм чинного законодавства України щодо нарахування та сплати єдиного соціального внеску особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність. З цією метою пропонується внесення змін до статей 4 та 7 закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Перелік осіб, які звільнені від сплати єдиного соціального внеску, якщо вони отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, пропонується доповнити особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність", - розповіла народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Діденко, презентуючи законопроєкт.

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Законопроєктом також пропонується звільнити осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, від сплати єдиного соціального внеску за себе, за умови взяття їх на облік як фізичних осіб-підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно в якості ФОП та осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність.