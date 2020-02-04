Законопроєкт про фінансовий лізинг пройшов перше читання

Верховна Рада в першому читанні ухвалила проєкт закону "Про фінансовий лізинг".

За це рішення проголосувало 313 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом передбачається створити необхідні передумови для розширення можливостей використання суб’єктами господарювання операцій фінансового лізингу для оновлення основних фондів, збільшення виробництва валового продукту, а, отже і податкової бази для подальшого наповнення державного бюджету.

Документ пропонує посилити на законодавчому рівні захист прав споживачів лізингових послуг, зокрема від недобросовісних дій лізингодавців, розширити пропозиції на ринку довгострокових ресурсів для українських підприємств та здешевити лізингові послуги для лізингоодержувачів.