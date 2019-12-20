В Україні вдосконалили оподаткування операцій фінансового лізингу - рішення Ради

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу”.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Закон розроблений з метою створення ефективного та дієвого механізму для проведення фінансової реструктуризації підприємств України для сприяння відновленню господарської діяльності боржника, який знаходиться у критичному фінансовому стані, шляхом реструктуризації його заборгованості та/або його господарської діяльності, підтримки стабільності фінансової системи та для забезпечення доступу боржника до фінансування для відновлення його господарської діяльності”, - йдеться у повідомленні.

Законом внесено зміни до Податкового кодексу, відповідно до яких, зокрема щодо податку на додану вартість: продовжено до 1 січня 2023 року тимчасову норму щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання боржником товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами в процесі проведення процедури фінансової реструктуризації, а також поширено таке звільнення на операції з постачання товарів поручителем (майновим поручителем – заставодавцем, іпотекодавцем).

Крім того, звільнено від оподаткування ПДВ операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що було отримано ними від боржників, поручителів боржників за операціями з постачання товарів, що звільнені від оподатковування згідно із пунктом 46 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу та визначено базу оподаткування податком на додану вартість для таких операцій в тій частині вартості майна, яка оподатковуватиметься.

Законом також уточнено правила визначення бази оподаткування ПДВ по операціях з постачання товарів, які були повернуті лізингоодержувачем лізингодавцю за договором фінансового лізингу у зв’язку з його невиконанням чи неналежним виконанням.

Щодо податку на прибуток підприємств продовжено до 1 січня 2023 року тимчасову норму щодо особливостей податкового обліку по податку на прибуток підприємств в процесі фінансової реструктуризації та внести термінологічні зміни до зазначеної норми.

Також внесено термінологічні зміни до пункту 37 підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, яким визначено особливості виконання контролюючими органами плану реструктуризації або плану санації.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.