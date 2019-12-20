Спрощення для ФОПів: Рада ухвалила за основу зміни до Податкового кодексу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2524 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців”.

Таке рішення підтримало 299 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт розроблено з метою вдосконалення роботи електронного кабінету платника податків, спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження паперового документообігу.

Документ пропонує внести зміни до окремих положень Податкового кодексу України, зокрема покращити електронну взаємодію платників податків з податковими органами. Копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику, будуть відображатися в електронному кабінеті.

Проєктом пропонується визначити, що контролюючий орган веде листування з платниками податків в електронній формі, якщо вони подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет.

Результатами ухвалення цього документа можуть стати скасування вимоги подавати заяву на приєднання до договору про визнання електронних документів після реєстрації або оновлення ключів кваліфікованого електронного підпису, запровадження автоматичної реєстрації в електронному кабінеті отриманих документів від платника податків.

Водночас передбачається, що в електронному кабінеті повинні міститися дані щодо суми та дати узгодження грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом.

Законопроєктом пропонується спростити механізм доведення платником податків відсутності його відповідальності у разі помилок через технічний збій у роботі електронного кабінету. З цією метою передбачається скасувати необхідність підтвердження технічним адміністратором і методологом факту технічного збою, методологічних або технічних помилок.

Окрім того, в пропонується скасувати вимогу обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та книгу обліку доходів та витрат, а також скасувати обов'язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ. Такий платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді. Відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів настає, тільки якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.

При цьому з переліку функцій електронного кабінету платника податків виключатимуться функції, пов’язані зі здійсненням митної діяльності, що обумовлено розділенням податкової та митної служб України.