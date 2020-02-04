Президент підписав закон про ратифікацію угоди з Сінгапуром щодо оподаткування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Україною та Сінгапуром щодо уникнення подвійного оподаткування.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook.

"Президент Зеленський підписав Закон про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків", - написала Маркарова.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 січня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи". Необхідність укладення цього Протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів із Сінгапурською стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Угоди між урядом України і урядом Республіки Сінгапур.

У пояснювальній записці зазначено, що суб'єктами виконання протоколу є Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України.