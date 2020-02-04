На Хмельницькій АЕС представили нового гендиректора

Генеральним директором Хмельницької АЕС призначено Андрія Козюру. Микола Панащенко, який керував станцією з 2004 року, переведений на посаду головного консультанта президента НАЕК "Енергоатом" на майданчику ХАЕС.

Про це повідомляє пресслужба ХАЕС.

"4 лютого 2020 (року - ред.) керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Павло Павлишин представив колективу Хмельницької АЕС нового генерального директора Андрія Козюру. Представляючи Андрія Козюру, керівник Енергоатома висловив сподівання на підтримку трудовим колективом генерального директора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Козюра призначений на посаду наказом ДП «НАЕК «Енергоатом» від 3 лютого 2020 року. До призначення був заступником головного інженера з електрообладнання та систем контролю і управління Рівненської АЕС.

Попередник нового гендиректора - Микола Панащенко, який працював на цій посаді з 2004 року, переведений на посаду головного консультанта президента «Енергоатому» на майданчику ВП ХАЕС.

Як повідомлялось, Хмельницька атомна електростанція розташована у м. Нетішин Хмельницької області. На станції працюють 2 ядерних реактори ВВЕР-1000 (підключені у 1987 і 2004 роках) загальною потужністю 2000 МВт.