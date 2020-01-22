Два енергоблоки Хмельницької АЕС можна добудувати за $3-3,5 млрд - експерт

Два енергоблоки Хмельницької АЕС можна добудувати за 3-3,5 млрд дол., це втричі дешевше, ніж обійшлося б будівництво нових енергоблоків з нуля.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів ексзаступник генерального директора ДК "Ядерне паливо" Віталій Онищенко.

"Недобудовані два блоки – №3 і № 4 – Хмельницької АЕС. За підрахунками, ми можемо за 5 років добудувати їх і ввести в експлуатацію. Це дуже короткий термін. Значно коротше, ніж у будь-кого в світі під час будівництва нових енергоблоків АЕС. Водночас, що дуже важливо, ціна не така вже й висока. Порядку 3-3,5 мільярдів доларів США за два атомні блоки проти 10-12 мільярдів витрат на будівництво двох нових енергоблоків", - розповів експерт.

На його думку, добудова двох блоків Хмельницької АЕС освіжила б економічну ситуацію в Україні.

"Зайва" атомна електроенергія може з великою користю для України експортуватися в країни Східної Європи, які відчувають нагальну потребу в електрогенерувальних потужностях. Напередодні Нового року Євросоюз схвалив будівництво атомних потужностей і використання атомної електроенергії в країнах Східної Європи. Тому такі держави, як Польща, Угорщина, Болгарія, зараз виявляють високу зацікавленість у розвитку атомної енергетики", - зазначив Онищенко.

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Він зазначив, що Євросоюз перебуває у активному пошуку інвесторів і технологій, за якими цей розвиток буде здійснюватися.

"Україна в освоєнні атомних технологій, будівництві та експлуатації АЕС значно випереджає ці країни. Ми на багато років попереду, тому сьогодні не можна втрачати такий шанс для України", - зауважив експерт.

Як повідомлялося, за прогнозами Міністерства енергетики і захисту довкілля, частка атомної енергетики знизиться у 2050 році до 20-25%. Водночас будуть обрані нові реакторні технології. Наразі частка атомної енергетики сягає 50-60% у структурі генерації.