В Україні держбанк видав перший доступний кредит для бізнесу

В Україні державний банк видав перший кредит у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємцю із Вінниці.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

"Щойно один із державних банків видав перший кредит в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%". Сума кредиту становила 1,5 млн грн на строк до 5 років під 7%", - написав Гончарук.

Він додав, що ці кошти молодий підприємець із Вінниці спрямує на розвиток мережі власних продуктових магазинів — обладнання нового супермаркету площею 903 м².

Як повідомлялося, за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" держава компенсує підприємцю частину кредитного навантаження. Чим більше робочих місць буде створено, тим більшу компенсацію відсотків за кредитом отримають підприємці. До програми вже приєдналися чотири банки, в які можна подавати заявки на отримання кредиту на суму до 1,5 млн грн строком до 5 років.