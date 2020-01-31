Катарська QTerminals має намір інвестувати у порт "Ольвія" 3,4 мільярда

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква обговорив з міністром транспорту та комунікацій Держави Катар Джассімом бін Сейфом Аль Сулейті інвестиційну співпрацю між державами.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"У контексті обговорення економічної співпраці було відзначено важливість зростання інвестиційного співробітництва між двома державами. Зокрема, Ігор Жовква привітав наміри катарської компанії QTerminals інвестувати у розвиток інфраструктури порту "Ольвія". Передбачається, що впродовж наступних п’яти років буде вкладено 3,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заступник керівника ОП повідомив про ініціативу Президента Investment nanny, яка покликана надавати допомогу великим іноземним інвесторам, котрі мають намір інвестувати в економіку України.

Жовква також наголосив на важливості продовження українсько-катарської інвестиційної співпраці і в інших галузях, зокрема у будівництві доріг, розвитку енергетики та готельного бізнесу.

Під час зустрічі було наголошено, що українська сторона зацікавлена посилювати політичний діалог з Державою Катар. Сторони обговорили графік візитів на найвищому рівні на 2020 рік.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року в Мінінфраструктури заявили, що QTerminals виграла конкурс на концесію майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія". Концесія надається на 35 років.

QTerminals - катарський портовий оператор, що займається портовими операціями і морськими перевезеннями, робить перевалку вантажів. Terminals управляє терміналами контейнерних, Rо-Rо і генеральних вантажів в Катарі, в порту Хамад.

Український бюджет отримає щорічні концесійні платежі - 82 млн грн і інвестиційні зобов'язання - 3,4 млрд грн (за 5 років); засоби для розвитку місцевої інфраструктури Миколаївщини - 80 млн грн.

Фото: Офіс Президента