Зеленський розраховує, що США скасують захисне мито на імпорт сталі

Зеленський розраховує, що США скасують захисне мито на імпорт сталі

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати Америки скасувати для України захисне мито на імпорт сталі у розмірі 25 %.

Про це заявив глава держави у Києві під час пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Також розраховуємо, що США зможуть усунути торговельні обмеження, такі як захисні мита на імпорт сталі у розмірі 25%... Ми сподіваємося на скасування цього мита для України”, - сказав Президент.

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Зеленський підкреслив, що це питання "чутливе" для українського металургійного експорту.

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