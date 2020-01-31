Зеленський розраховує, що США скасують захисне мито на імпорт сталі

Президент Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати Америки скасувати для України захисне мито на імпорт сталі у розмірі 25 %.

Про це заявив глава держави у Києві під час пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Також розраховуємо, що США зможуть усунути торговельні обмеження, такі як захисні мита на імпорт сталі у розмірі 25%... Ми сподіваємося на скасування цього мита для України”, - сказав Президент.

Зеленський підкреслив, що це питання "чутливе" для українського металургійного експорту.