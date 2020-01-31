Торік не розпочалося фінансування 14 бюджетних програм - Рахункова палата

У 2019 році не було розпочато проведення видатків за 14 бюджетними програмами через недоліки планування.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

"Через недоліки планування у 2019 році не було розпочато проведення видатків за 14 бюджетними програмами", - йдеться в повідомленні.

Зі слів голови Рахункової палати Валерія Пацкана, Рахункова палата неодноразово наголошувала на необхідності підвищення якості планування бюджетних програм. Адже саме це призводить до систематичного невиконання видатків загального фонду державного бюджету.

"За підсумками 2019 року вони не виконані на 29,6 млрд грн (3%) від плану", – сказав Пацкан.

Він наголосив, що видатки за бюджетними програмами Міністерства соціальної політики України не виконано на 2,2 млрд (1%), Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – на 1,2 млрд грн (7,8%), Міністерства освіти і науки України – на 0,7 млрд грн (2,6%), Центральної виборчої комісії – на 0,6 млрд грн (12,7%), Міністерства юстиції України – на 0,6 млрд грн (4,5%).

"Взагалі не розпочато проведення видатків за 14 бюджетними програмами на суму майже 400 млн гривень. При цьому окремі головні розпорядники бюджетних коштів не забезпечили використання коштів на впровадження п’яти державних інвестиційних проєктів. І є ризик, що строки виконання робіт будуть перенесені та кошторисна вартість об’єктів будівництва зростатиме", – зауважив Пацкан.