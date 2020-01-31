Імпорт молочних продуктів торік зріс у 1,7 раза - експерти

Дефіцит молочної сировини в Україні призвів до зростання імпорту всіх видів молочних продуктів у 2019 році.

Про це повідомив Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”(ІАЕ).

За даними митної служби України, за 12 місяців минулого року було завезено: молока і вершків згущених – 3,598 тис. тонн, або в 2,7 раза більше порівняно з відповідним періодом 2018 року; молока згущеного – 2,564 тис. тонн (в 1,1 раза більше); кисломолочної продукції – 6,467 тис. тонн (в 1,3 раза більше); молочної сироватки – 3,185 тис. тонн (в 1,5 раза більше); масла тваринного – 34,506 тис. тонн (в 3,1 раза більше); сирів – 23,724 тис. тонн (в 1,7 раза більше); морозива – 392 тонни (в 1,3 раза більше); казеїну – 106 тонн (в 1,5 раза більше, ніж за січень-грудень 2018 року).

Вартість імпорту молочних продуктів збільшилася з 66,3 млн дол. США у 2017 році до 152,2 млн дол. США у 2019-му, тобто у 2,3 раза, зазначили у профільному відомстві.

"Відсутність ефективних механізмів стимулювання розвитку молочної галузі в Україні призведе до подальшого збільшення обсягів імпорту молочних продуктів, послаблення вітчизняних виробників молочної продукції, а згодом і до імпортозалежності внутрішнього ринку цих продуктів", - спрогнозували єксперти ІАЕ.