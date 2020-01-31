Єврокомісія інвестує €63 мільйони у польський проєкт з переробки сміття

Єврокомісія у четвер оголосила про виділення двох інвестиційних пакетів для будівництва у Гданську підприємства з переробки сміття, яке перетворюватиме побутові відходи на електроенергію.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

«Майже 63 мільйони євро з Фонду регіонального розвитку ЄС будуть спрямовані на будівництво муніципального заводу з переробки сміття у Гданську. Новий завод буде здатним біотермальним шляхом нейтралізувати близько 160 тис. тонн муніципальних твердих відходів, і одночасно виробляти тепло та електрику» - йдеться у повідомленні. Як очікується, нове підприємство буде запущено в дію у січні 2023 року.

Подібний проєкт вартістю у 40 мільйонів євро з будівництва заводу переробки сміття здійснюється також у польському місті Ольжтин (Olsztyn), цей проєкт, як очікується, буде завершений у листопаді 2022 року.

Як йдеться у повідомленні, усього в рамках реалізації Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2014-2020 роки Польща отримала від Фонду регіонального розвитку ЄС допомогу на 10 мільярдів євро, які спрямовані на охорону довкілля та ефективне використання ресурсів.