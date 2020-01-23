Херсонська міськрада змінює оператора сміттєзвалища через “чорногорський пісок”

Депутати Херсонської міської ради через скандал навколо так званого чорногорського піску, який є відходами піскоструминної обробки, на сесії підтримали створення комунального підприємства, яке має замінити скандального оператора міського сміттєзвалища.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я прошу, щоб прибрати всі спекуляції, все ж проголосувати це питання, доручити профільній комісії відпрацювати і дати пропозиції стосовно закупівлі техніки, експлуатації цього полігону і таке інше… Ми ставимо на голосування питання «Про створення комунального підприємства «Екополіс» міської ради та затвердження його статуту», - зазначив на сесії міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.

На пропозицію депутата Віталія Богданова голосували це питання поіменно. Депутати підтримали створення комунального підприємства 34 голосами.

Коментуючи результати голосування журналістам, міський голова зазначив: хоч він цього разу голосував за створення комунального підприємства, проте вважає доцільнішим провести конкурс та залучити інвесторів, які б побудували сміттєсортувальну станцію.

«Я втомився переконувати депутатів… Створити комунальне підприємство – але то ж «пустишка», там нічого немає», - пояснив Миколаєнко.

Він зазначив, що профільна комісія повинна залучити фахівців для того, щоб визначитися остаточно – чи розвиватимуть комунальне підприємство, чи проведуть конкурс і з’явиться інвестор.

Раніше у міській раді повідомили, що міський голова Миколаєнко видав ряд окремих доручень щодо розірвання договірних відносин з ТОВ «ТД «Ітака» та оголошення відкритого конкурсу на використання міського полігону із залученням максимальної кількості претендентів.

Як повідомляв Укрінформ, у середині грудня 2019 року у порт Херсона прибув вантаж підозрілого піску з Чорногорії, який мали захоронити на місцевому сміттєзвалищі. У соцмережах був оприлюднений "гарантійний лист", начебто підписаний міським головою з приводу ввезення відходів.

Голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов повідомив, що пісок – це насправді відходи піскоструминної обробки кораблів з верфі, яка зачиняється, і це небезпечні відходи, а подані документи - підроблені.

Слідче управління ГУ Нацполіції в області розслідує чотири кримінальні провадження, відкриті у зв’язку з ввезенням на територію Херсона так званого чорногорського піску. Наразі вантаж не розмитнений, на нього накладено арешт, тобто будь-які операції проводити з ним заборонено.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв звернутися до депутатів, щоб вони взяли під контроль розслідування ситуації з "чорногорським піском" у Херсоні.