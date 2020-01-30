ОПЗ оголосив конкурс для відбору постачальника давальницької сировини

Публічне акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» розпочало конкурс з відбору компанії-постачальника давальницької сировини. Дедлайн подання пакету документів - 24 лютого.

Про це у Facebook повідомив перший заступник генерального директора заводу Микола Щуріков.

"Сьогодні день гарних новин! Оголошено новий конкурс на відбір компанії для роботи за договором переробки давальницької сировини. До завершення конкурсу за договором переробки давальницької сировини буде продовжувати роботу компанія Агро газ трейдинг", - зазначив Щуріков.

Порядок відбору та умови щодо визначення постачальника давальницької сировини та документація процедури відбору передбачені Умовами конкурсу ПАТ «ОПЗ» .

Щуріков нагадав, що заінтересованим особам та компаніям потрібно, зокрема, подати до 16 год. 24 лютого: документацію процедури відбору ОПЗ; договір на переробку - нерезидент; Договір на переробку - резидент.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 січня ОПЗ відвідали керівник Офісу президента України Андрій Богдан, заступник голови Фонду держмайна України Сергій Ігнатовський та представники нафтової компанії Азербайджану SOCAR.

У ході зустрічі були обговорені питання можливої участі азербайджанської компанії у майбутній приватизації Одеського припортового заводу", уточнив Щуріков.