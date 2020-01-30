Азербайджанська SOCAR може взяти участь у приватизації ОПЗ

Азербайджанська нафтова компанія SOCAR може взяти участь у приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ).

Про це у Facebook повідомив перший заступник директора заводу Микола Щуріков.

"29 січня Одеський припортовий завод відвідали керівник Офісу президента України Андрей Богдан, заступник голови Фонду держмайна України Сергій Ігнатовський та представники нафтової компанії Азербайджану SOCAR... В ході зустрічі були обговорені питання можливої участі азербайджанської компанії у майбутній приватизації Одеського припортового заводу", - повідомив Щуріков.

За його словами, гості побували на території заводу та провели офіційну зустріч з керівництвом ОПЗ. Їх приємно вразили зовнішній вигляд та технічний стан підприємства.

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Заступник директора заводу зазначив, що зустріч з керівництвом хімічного підприємства відбулася у рамках виконання доручень Президента України Володимира Зеленського щодо залучення інвестицій в країну.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд держмайна України у грудні 2019 року призначив заступника голови ФДМУ Сергія Ігнатовського головою наглядової ради ПАТ "Одеський припортовий завод". Державі належать 99,5667% акцій ОПЗ.

Фото: Микола Щуріков, FB