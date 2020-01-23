Визначили 20 великих підприємств, які приватизують у першу чергу

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства провело ревізію держсектору та визначило 20 першочергових великих і понад пів тисячі малих держпідприємств для приватизації.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав у Facebook.

"Україна запустила процес приватизації держпідприємств. Вже цьогоріч до нашого бюджету може надійти до 6 млрд грн від великої приватизації, яка буде проходити у прозорий спосіб та на ринкових умовах. Мінекономіки провело ревізію держсектору та визначило 20 першочергових великих і понад пів тисячі малих держпідприємств для приватизації", - написав Милованов.

Міністр зазначив, що Україна є макростабільною. Україна відкриває ринки та спрощує регулювання.

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"Найефективнішим способом боротьби із корупцією є дерегуляція. Тому ми активно працюємо над зниженням ризиків втручання держави у справи бізнесу через скасування непотрібних, часом, радянських норм у нормативних документах. Україна реформує зайнятість населення. Мінекономіки пропонує ввести трудові договори для встановлення ефективних відносин між працівниками та роботодавцями. Тож Україна має всі шанси для економічного прориву!", - наголосив Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, 305 державних підприємств вже передані до сфери управління Фонду держмайна для подальшої приватизації.