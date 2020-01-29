Українці за рік задекларували понад 100 мільярдів доходів

З початку 2019 року громадяни України подали понад 638 тис. декларацій про майновий стан, загалом було задекларовано отримані за 2018 рік доходи на суму 101,8 млрд грн, що на 39% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

"З початку 2019 року громадяни України подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан. Загалом було задекларовано отримані в 2018 році доходи на загальну суму 101,8 млрд грн. Це на 39% більше, ніж у 2018 році по доходах, отриманим за попередній рік", - йдеться в повідомленні.

Відповідно, зросла сума податку на доходи фізичних осіб, що задекларована платниками до сплати. Вона перевищила 3,4 млрд грн, що на 46% більше, ніж за попередній рік.

Зростання кількості поданих декларацій відбулося майже в усіх регіонах України, що вплинуло й на збільшення податкових надходжень до бюджету.