Е-декларації: які нові дані треба вносити із 1 січня

При заповненні декларації з 1 січня 2020 року необхідно зазначати свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно буде зазначити відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів сім’ї. Такі зміни до ст. 46 ЗУ "Про запобігання корупції" набули чинності 18 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАЗК, агентство наразі готує пропозиції щодо приведення підзаконних нормативно-правових актів відповідно до нових положень Закону.

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"Зокрема, передбачається, що Форма декларації міститиме окреме поле для зазначення УНЗР суб’єкта декларування", - відмітили у Національному агентстві.

Також, у разі відсутності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї УНЗР, передбачається можливість обрання суб’єктом декларування відповідного значення цього поля.