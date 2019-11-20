НАЗК почало чергову перевірку звітів політичних партій

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку звітів політичних партій за третій квартал.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"НАЗК розпочало перевірку 266 (станом на 19 листопада) звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІІ квартал 2019 року", - йдеться у повідомленні.

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У НАЗК нагадали, що, відповідно до антикорупційного законодавства, аналіз звіту політичної партії, підготовка і затвердження висновку за результатами такого аналізу здійснюються Національним агентством у строк, що не перевищує двох місяців з дня його надходження.

"За результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І та ІІ квартали 2019 року було складено 267 та 269 висновків відповідно", - нагадали у НАЗК.

Всі Звіти політичних партій оприлюднені на офіційному вебсайті Національного агентства.