НАЗК почало чергову перевірку звітів політичних партій
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
"НАЗК розпочало перевірку 266 (станом на 19 листопада) звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІІ квартал 2019 року", - йдеться у повідомленні.
У НАЗК нагадали, що, відповідно до антикорупційного законодавства, аналіз звіту політичної партії, підготовка і затвердження висновку за результатами такого аналізу здійснюються Національним агентством у строк, що не перевищує двох місяців з дня його надходження.
"За результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І та ІІ квартали 2019 року було складено 267 та 269 висновків відповідно", - нагадали у НАЗК.
Всі Звіти політичних партій оприлюднені на офіційному вебсайті Національного агентства.