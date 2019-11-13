НАБУ завершило розслідування щодо ексголови НАЗК Корчак

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили слідство у справі недостовірного декларування колишнього посадовця Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це інформує пресслужба відомства.

“12 листопада 2019 року підозрюваній та її захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акту і його скерування до суду”, - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що колишня членкиня НАЗК не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало в її постійному користуванні. Це авто у 2016 році придбала мати її чоловіка за 544,39 тис. грн, однак станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні експосадовця НАЗК та її чоловіка. Відтак, за законом, цей факт мав бути відображений у декларації за 2016 рік, чого експосадовець не зробила.

Як повідомлялося, 28 жовтня НАБУ повідомило про підозру колишній очільниці НАЗК Наталії Корчак у недостовірному декларуванні на 544 тис. грн.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.

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У травні 2017 року журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомляли, що виявили на паркомісці Корчак у столичній новобудові нову машину Skoda Octavia A7, яку вона не вказала в декларації.