САП повідомила про підозру ексчиновниці НАЗК

САП повідомила про підозру ексчиновниці НАЗК

Укрінформ
Про підозру у декларуванні недостовірної інформації повідомлено колишній посадовій особі НАЗК.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

"У понеділок, 28 жовтня 2019 року, прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру колишню посадову особу Національного агентства з питань запобігання корупції у декларуванні недостовірної інформації, а саме невнесенні до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відомості про автомобіль, котрий перебував у її постійному користуванні", - йдеться у повідомленні.

За даними САП, у 2016 році автомобіль був придбаний близькою особою цієї посадовиці НАЗК за 544,39 тис. гривень.

"Проте встановлено, що фактично вказане майно перебувало в постійному користуванні посадової особи та її чоловіка. Зважаючи на це, користування вказаним автомобілем мало бути відображене у декларації за 2016 рік. Однак, дана інформація у декларації була відсутня", - зазначили у САП.

Дії колишньої посадовиці кваліфіковані за ст. 366-1 КК України.

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Як повідомлялося, НАБУ розслідує відносно Наталії Корчак, яка була головою НАЗК, кримінальну справу за фактом купівлі паркомісця та його використання для незадекларованого автомобіля.

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