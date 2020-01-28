Євросоюз готовий виділити Україні транш, щойно вона виконає зобов’язання перед МВФ

Євросоюз погодив виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги в обсязі 500 мільйонів євро, і готовий надати його одразу після виконання Україною зобов’язань, взятих перед МВФ.

Про це 28 січня під час спілкування з пресою за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком заявив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відповідно до нашої попередньої оцінки, спеціальні політичні умови для виділення другого траншу макрофінансової допомоги у 500 мільйонів євро були дотримані. Ми також вітали угоду, яку Україна досягла із МВФ на початку грудня для початку нової трирічної програми фінансування. Ми очікуємо на імплементацію Україною заходів, погоджених із МВФ. З нашого боку, ми вже започаткували відповідні процедури, щоб цей транш був здійснений, щойно зобов’язання за програмою МВФ будуть завершені», - наголосив Домбровскіс.

Він зауважив, що Єврокомісія вражена обсягом реформ, які були започатковані протягом минулих місяців, та відзначив рішучість уряду України у зміцненні верховенства права, у подоланні корупції, у запобіганні конфліктам інтересів в економіці і в політиці. За його словами, успіх цих реформ є дуже важливим для просування України ближче до ЄС.

Домбровскіс підтвердив також незмінність позиції ЄС у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

«Минулого вечора без додаткового обговорення посли ЄС продовжили обмежувальні заходи у зв’язку із діями Росії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Я хочу наголосити на цьому – ЄС продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України», - зауважив Домбровскіс.

Він висловив переконання, що нинішня зустріч в форматі Ради асоціації ЄС-Україна, перша для нового складу Єврокомісії та для нового уряду України, закладе ще одну основу для розвитку плідних двосторонніх відносин.