Імпорт газу: прокуратура домоглася відшкодування 129 мільйонів податків

Прокуратура повідомила про підозру в ухиленні від сплати податків заступнику керівника одного з товариств у сфері імпорту та реалізації природного газу.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“За версією слідства, вказане товариство під час імпорту природного газу та його реалізації на ринку України ухилилося від сплати митних зборів, внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти в розмірі понад 129 млн гривень”, - зазначають у відомстві.

Завдяки вжитим під час досудового розслідування заходам забезпечено відшкодування несплачених до державного бюджету коштів у повному обсязі.

Заступнику керівника товариства прокуратура повідомила про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ).