В Укравтодорі назвали три сценарії дорожнього будівництва цього року

У Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор) розглядають три сценарії дорожнього будівництва в Україні в залежності від фінансування на 2020 рік.

Про це заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков під час презентації планів роботи Укравтодору “Дороги UA 2020”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас є три сценарії на цей рік. Сценарій перший - це виключно Дорожній фонд: 1345 кілометрів побудованих доріг державного значення та 3500 кілометрів доріг місцевого значення. Сценарій другий - це залучення фінансування під державні гарантії і вірогідність цього сценарію - більше 50%... І третій сценарій — це додаткові джерела фінансування із загального бюджету. За цим сценарієм ми плануємо побудувати і відремонтувати 4 тисячі кілометрів доріг, 2,5 тисячі кілометрів місцевих доріг”, - розповів Кубраков.

Він додав, що механізми впровадження останнього сценарію наразі обговорюються в уряді.

За словами Кубракова, незважаючи на обсяги фінансування, Укравтодор у 2020 році розпочне масштабні будівництва в кожному регіоні України. Окрім доріг місцевого та державного значення у відомстві цього року планують розпочати будівництво мостів у Запоріжжі, Миколаєві та Кременчуці, а також завершити або розпочати будівництво 9 об'їзних доріг в Україні.

Також в Укравтодорі зосередяться на будівництві швидкісних трас, зокрема 2020 році планують завершити будівництво швидкісної траси, що з'єднає Київ та Харків.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив Дорожню стратегію на 2020 рік, відповідно до якої в Україні буде запроваджене комплексне дорожнє будівництво. Для цього в Дорожньому фонді тільки на цей рік закладено понад 66 млрд грн.

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2660) щодо можливості надання у 2020 році державних гарантій за запозиченнями Укравтодору для фінансування дорожніх інвестиційних проєктів. Сума запозичень під держгарантії визначена для Укравтодору в обсязі 19,27 млрд грн.