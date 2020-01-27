Нацбанк погодив кандидатуру голови правління Першого інвестиційного банку

Національний банк погодив кандидатуру Дмитра Золотька на посаду голови правління АТ "Перший Інвестиційний Банк".

Про це повідомляється у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"24 січня 2020 року АТ "Перший Інвестиційний Банк" отримав повідомлення Національного банку України про прийняття Правлінням Національного банку України 23 січня 2020 року рішення щодо погодження Золотька Дмитра Яковича на посаду голови Правління АТ "Перший Інвестиційний Банк", - йдеться в повідомленні.

НКЦПФР зазначає, що Золотько має вступити на цю посаду 27 січня 2020 року.

Як повідомляється у системі розкриття інформації НКЦПФР, Золотько протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: радник голови правління АТ "Перший Інвестиційний Банк", радник голови правління АБ "Укргазбанк", заступник голови правління — казначей ПАТ "Сбербанк".

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За даними комісії, новий голова правління АТ "Перший Інвестиційний Банк" не володіє акціями цього товариства.

Як повідомлялося, за даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року власником 88,89% акцій АТ "Перший Інвестиційний Банк" був російський бізнесмен Євгеній Гінер.