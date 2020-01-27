НБУ оскаржив судові рішення про скасування стягнення штрафу із Сбербанку

Національний банк оскаржив судові рішення щодо скасування рішення регулятора про застосування штрафів до АТ "Сбербанк".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк оскаржив у касаційному порядку рішення судів попередніх інстанцій щодо скасування рішення НБУ про застосування до АТ "Сбербанк" заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення суд першої інстанції ухвалив у вересні 2019 року, а у грудні суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу Національного банку.

Як відомо, у грудні 2018 року банківський регулятор прийняв рішення про застосування до зазначеного банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 94 737 499,80 гривень, а також у вигляді письмового застереження. Підставами для таких рішень є встановлення НБУ факту повторного здійснення АТ "Сбербанк" ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення та вивчення публічних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Так, регулятором виявлено факти проведення банком великомасштабних фінансових операцій (на загальну суму понад 3 млрд грн), характер та наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані, зокрема, з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку та використанням документів, що мають ознаки підроблених, недійсних.