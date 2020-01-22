Акції Промінвестбанку таки продаватимуться на біржі в лютому: суд відмовив росіянам

Окружний адміністративний суд Києва відмовився скасовувати продаж пакета акцій ПАТ "Промінвестбанк" на Фондовій біржі ПФТС у лютому.

Про такий запобіжний захід просила суд державна корпорація розвитку "ВЕБ.РФ", ідеться в ухвалі суду від 20 січня.

В ухвалі зазначається, що російський "Внешэкономбанк" звернувся до суду "з адміністративним позовом до відділу примусового виконання рішень департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України". ВЕБ вимагає "визнати протиправними дії відповідача" щодо передачі на Фондову біржу ПФТС 97,77% акцій ПАТ "Промінвестбанк", продаж яких призначено на 11 лютого 2020 року.

Крім того, ВЕБ подав заяву щодо забезпечення позову, в якій наполягав на зупиненні продажу арештованого майна та заборони відповідачу й ПФТС вживати заходів щодо підготовки та проведення аукціону.

Суд відмовив повністю у задоволенні заяви позивача про забезпечення позову.

Як повідомляв Укрінформ, АТ «Фондова біржа ПФТС» 11 лютого проведе аукціон з продажу ПАТ «Промінвестбанк». Стартова ціна 99,77% акцій — 266 млн грн, що вдвічі нижче, ніж під час попередньої спроби продати банк у серпні 2019 року.

2 травня 2018 року Арбітражний суд Гааги (Нідерланди) задовольнив позов низки компаній, які пов’язані з Ігорем Коломойським, про стягнення 139 млн доларів з Росії як компенсації за нерухоме майно, що було експропрійоване у компаній Коломойського після анексії Криму.

25 вересня 2018 року Апеляційний суд міста Києва надав дозвіл на виконання рішення Арбітражного суду Гааги. 25 січня 2019 року Верховним судом було було накладено арешт на акції та нерухомість українських "дочок" російських держбанків: "Внешэкономбанку", ВТБ та Сбербанку.

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Фондова біржа ПФТС, на якій на 28 серпня 2019 року було призначено аукціон із продажу 99,7726% акцій Промінвестбанку, в установлений термін не отримала заявок на його покупку; на той момент стартова ціна пакета акцій становила 532 млн грн.

Російський "Внешэкономбанк" придбав Промінвестбанк у 2008 році.