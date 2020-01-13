ПФТС спробує продати Промінвестбанк вже за вдвічі нижчою ціною

АТ «Фондова біржа ПФТС» 11 лютого проведе аукціон з продажу ПАТ «Промінвестбанк».

Про це повідомляється на сайті біржі.

"11 лютого 2020 року на АТ «Фондова біржа ПФТС» відбудеться аукціон з продажу цінних паперів, на які звернено стягнення. На аукціон виставлено 5 080 310 373 шт. акцій ПАТ «Промінвестбанк» (99,7726% статутного капіталу). Початкова вартість пакета — 266 049 433,00 грн", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Фондова біржа ПФТС, на якій на 28 серпня 2019 року було призначено аукціон із продажу 99,7726% акцій Промінвестбанку, в установлений термін не отримала заявок на його покупку, на той момент його стартова ціна становила 532 млн грн.

2 травня 2018 року Арбітражний суд Гааги (Нідерланди) задовольнив позов низки компаній, які пов’язані з Ігорем Коломойським, про стягнення 139 млн доларів з Росії як компенсації за нерухоме майно, що було експропрійоване у компаній Коломойського після анексії Криму.

25 вересня 2018 року Апеляційний суд міста Києва надав дозвіл на виконання рішення Арбітражного суду Гааги. 25 січня 2019 року Верховним Судом було було накладено арешт на акції та нерухомість українських "дочок" російських держбанків "Внешэкономбанка", ВТБ та Сбербанку.

Російський "Внешэкономбанк" придбав Промінвестбанк у 2008 році.