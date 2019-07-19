Промінвестбанк виставили на торги: ціна лоту стартує з 0,5 мільярда

Аукціон з продажу ПАТ "Промінвестбанк" відбудеться 28 серпня 2019 року, стартова ціна — 532 млн грн.

Про це повідомляється на сайті АТ "Фондова біржа ПФТС".

"28 серпня 2019 року на АТ "Фондова біржа ПФТС" відбудеться аукціон з продажу цінних паперів, на які звернено стягнення. На аукціон виставлено 5 080 310 373 шт. акцій ПАТ "Промінвестбанк" (99,7726% статутного капіталу). Початкова вартість пакету — 532 098 866,00 грн", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 2 травня 2018 року Арбітражний суд Гааги (Нідерланди) задовольнив позов низки компаній, які пов’язані з Ігорем Коломойським про стягнення 139 млн доларів з Росії у якості компенсації за нерухоме майно, що було експропрійоване у компаній Коломойського після анексії Криму.

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25 вересня 2018 року Апеляційний суд міста Києва надав дозвіл на виконання рішення Арбітражного суду Гааги. 25 січня 2019 року Верховним Судом було було накладено арешт на акції та нерухомість українських "дочок" російських держбанків Внешэкономбанку, ВТБ та Сбербанку. Російський Внешэкономбанк придбав Промінвестбанк у 2008 році.